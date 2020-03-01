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Троих задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Турции отпустили троих задержанных в Анкаре сотрудников "Sputnik Турция", сообщили в МИА "Россия сегодня", которому принадлежит "Спутник".

"Задержанные в Турции три журналиста Sputnik освобождены после дачи показаний", - говорится в телеграм-канале пресс-службы агентства.

В свою очередь главный редактор МИА "Россия сегодня", учредителя Sputnik, Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что задержанный главный редактор "Sputnik Турция" был отпущен позднее.

29 февраля к нескольким сотрудникам "Sputnik Турция" ворвались неизвестные с националистическими лозунгами и оскорблениями. Журналисты после этого оказались в полиции, а затем их доставили для дачи показаний прокурору.

Кроме того, 1 марта полиция Стамбула пришла с ордером на обыск в офис агентства.

Турция Sputnik

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