Поиск

Президент и гендиректор Harley-Davidson уйдет в отставку

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент и главный исполнительный директор Harley-Davidson Мэттью Левэтич, оставит эти должности, выйдет из совета директоров и покинет компанию, говорится в пресс-релизе производителя мотоциклов. Он останется в компании на время переходного периода до конца марта.

Врио руководителя Harley-Davidson назначен Йохэн Зейтц. Он также стал председателем совета директоров компании и этот пост сохранит после назначения нового гендиректора.

Поиском кандидатов в гендиректоры займется специально созданный комитет внутри компании и сторонняя рекрутинговая фирма.

Левэтич руководил Harley-Davidson с 2015 года. Зейтц входит в состав совета директоров Harley-Davidson с 2007 года, ему 57 лет. В 1993-2011 годах он был председателем и CEO производителя спортивных товаров Puma, а в 2012-2016 годах входил в число топ-менеджеров Kering.

Harley-Davidson остается крупнейшим производителем мотоциклов в США, однако его продажи в стране падают последние пять лет. В 2019 году они сократились на 5,2%.

Harley-Davidson США Мэттью Левэтич Йохэн Зейтц

Новости по теме

Новости

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Новый коронавирус в Китае

ВОЗ усомнилась в эффективности измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Сирийские военные в Идлибе вновь выбили боевиков из стратегически важного города

СКР завел дело на украинских силовиков за преследование российских следователей

Новый коронавирус в Китае

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

В ВОЗ сочли эффективными меры РФ по борьбе с коронавирусом

Свыше 300 военных ЦАХАЛа поместили на карантин из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Иранский чиновник умер от коронавируса

Иранский чиновник умер от коронавируса

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');