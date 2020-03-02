Президент и гендиректор Harley-Davidson уйдет в отставку

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент и главный исполнительный директор Harley-Davidson Мэттью Левэтич, оставит эти должности, выйдет из совета директоров и покинет компанию, говорится в пресс-релизе производителя мотоциклов. Он останется в компании на время переходного периода до конца марта.

Врио руководителя Harley-Davidson назначен Йохэн Зейтц. Он также стал председателем совета директоров компании и этот пост сохранит после назначения нового гендиректора.

Поиском кандидатов в гендиректоры займется специально созданный комитет внутри компании и сторонняя рекрутинговая фирма.

Левэтич руководил Harley-Davidson с 2015 года. Зейтц входит в состав совета директоров Harley-Davidson с 2007 года, ему 57 лет. В 1993-2011 годах он был председателем и CEO производителя спортивных товаров Puma, а в 2012-2016 годах входил в число топ-менеджеров Kering.

Harley-Davidson остается крупнейшим производителем мотоциклов в США, однако его продажи в стране падают последние пять лет. В 2019 году они сократились на 5,2%.