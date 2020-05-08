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Врио CEO Harley-Davidson утвержден в должности на постоянной основе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президентом и главным исполнительным директором Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) назначен Йохэн Зейтц, сообщается в пресс-релизе американского производителя мотоциклов.

Ранее он занимал эти должности на временной основе после заявления об уходе предыдущего главы компании Мэттью Левэтича в феврале.

Зейтц входит в состав совета директоров Harley-Davidson с 2007 года. В 1993-2011 годах он был председателем и CEO производителя спортивных товаров Puma, а в 2012-2016 годах входил в число топ-менеджеров Kering.

Harley-Davidson остается крупнейшим производителем мотоциклов в США, однако продажи на американском рынке падают последние пять лет. В 2019 году они сократились на 5,2%.

В январе-марте выручка компании снизилась на 8% в годовом выражении - до $1,1 млрд, при этом реализация мотоциклов рухнула на 18%. В том числе в США падение продаж составило почти 16%, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка - 28%.

Harley-Davidson

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