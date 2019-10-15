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Harley-Davidson приостановил производство электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американская Harley-Davidson Inc приостановила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла из-за проблемы, касающейся оборудования для его зарядки.

В пресс-релизе производителя мотоциклов говорится, что он приостановил производство модели LiveWire, чтобы провести испытания и выявить причину проблемы. Компания не уточнила, когда возобновится производство.

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При этом в сообщении Harley отмечается, что сами мотоциклы безопасны для вождения. Компания просит покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах.

Изначально владельцы LiveWire могли заряжать электромотоциклы от обычной бытовой розетки в доме - этот процесс занимает около 10 часов. На зарядных станциях в дилерских центрах Harley это можно сделать примерно за час.

Harley делает ставку на электромотоциклы в расчете на стимулирование продаж в США, на своем ключевом рынке, поэтому приостановка производства представляет для нее серьезную проблему, пишет The Wall Street Journal. В июле компания ухудшила прогноз поставок мотоциклов и отчиталась о слабых квартальных результатах.

Акции Harley-Davidson на дополнительных торгах в Нью-Йорке снижаются на 0,9%.

Harley-Davidson

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