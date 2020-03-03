Границу Турции и Греции пересекли более 130 тыс. нелегалов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - С прошлой недели из Турции в Грецию прибыли 130,5 тыс. нелегальных иммигрантов, сообщил во вторник глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

"По состоянию на утро 3 марта число нелегалов, перешедших из Турции в Грецию через провинцию Эдирне, достигло 130 469", - написал министр в своем твиттере.

Во вторник на греческо-турецкую границу прибудут председатель Евросовета Шарль Мишель, председатель Европейского парламента Давид Сассоли и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы оценить ситуацию на месте.

Правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к руководителям институтов ЕС и призвала помочь мигрантам. "Главы всех трех институтов ЕС должны использовать визит, чтобы дать обещание поддержать экстренную гуманитарную помощь на границе и разделение ответственности между членами ЕС перед нуждающимися", - заявила глава европейского подразделения Human Rights Watch Лотте Ляйх.

Турция на прошлой неделе объявила, что страна открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Министр по делам миграции и убежища Греции Панайотис Митаракис в понедельник, 2 марта, заявил о неготовности страны к новому притоку нелегалов.