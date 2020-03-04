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Турция отвергла обвинения в шантаже Евросоюза нелегальными мигрантами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын опроверг обвинения в том, что Анкара использует проблему нелегальной миграции для оказания давления на ЕС, сообщило ливанское издание The Daily Star.

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"Мы никогда не рассматривали беженцев в качестве средства политического шантажа", - заверил Калын.

Он добавил, что Турция, открывая границу для беженцев, не ставила перед собой цель "создать искусственный кризис, оказать политическое давление или преследовать собственные интересы".

По словам советника, Турция, на территории которой и так уже находятся примерно 4 млн беженцев, не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а страны Европы в свою очередь должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.

Калын также прокомментировал объявленное в среду решение властей ЕС выделить 170 млн евро срочной помощи населению Сирии, в том числе 60 млн евро для решения гуманитарного кризиса на северо-западе страны. По мнению Калына, Брюссель должен разработать план действий для использования этих фондов. Он также призвал Евросоюз выполнять свою часть обязательств по соглашению Турции с ЕС от 2016 года об урегулировании миграционной проблемы.

В то же время Калын указал на то, что лучший способ решить проблему с нелегалами - создать подходящие для их пребывания условия непосредственно на территории Сирии.

Турция на прошлой неделе открыла границы с ЕС для беженцев из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

По данным греческих властей, на границе Турции и Греции в среду собралось порядка 15 тысяч мигрантов. Они утверждают, что предотвратили около 28 тысяч попыток пересечения границы и задержали 220 человек, попавших на территорию Греции.

Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, в среду превысило 135 тысяч человек, сообщало агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу. Во вторник сообщалось о 130 тысячах мигрантов.

Мигранты на границе Турции и Греции

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Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.Греческая полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантовГреческие власти сообщили, что турецкая полиция также использует слезоточивый газ, причем против коллег из Греции, находящихся по другую сторону границыПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем посетила греко-турецкую границу. Она сообщила о предоставлении помощи Греции в размере 700 млн евро, причем 350 млн евро будут выделены немедленно.Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил Турцию в "атаке на ЕС" после решения Анкары открыть границы для беженцев. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция использует проблему нелегалов для достижения своих геополитических целей.В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС, в том числе, Грецию, действовать в соответствии с всеобщей декларацией по правам человека и уважать права беженцев и мигрантов Президент Турции считает, что греки прибегают к крайним мерам для того, чтобы остановить поток мигрантов. <p>"Суда с беженцами затапливают, по людям открывают огонь на поражение, их убивают. В Афинах не должны забывать, что может наступить время, когда они сами будут нуждаться в сострадании и помощи", - заявил Эрдоган.<p>В Европе опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Тогда ситуацию спасло заключение между ЕС и Турцией соглашения по беженцам. После подписания документа количество мигрантов, прибывавших в Грецию, значительно сократилось.Решение открыть границу Эрдоган принял после того, как в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов погибли 30 турецких военныхБеженцы пытаются проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку МерицаВ Турции находятся около 3,7 млн беженцев из Сирии, примерно 44% из них - дети. Анкара заявила, что уже не может справиться с потоком нелегальных мигрантов.Экстренный Совет ЕС по внутренним делам соберется в связи с наплывом мигрантов в среду вечером
Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.
Турция ЕС Сирия

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