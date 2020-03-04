Турция отвергла обвинения в шантаже Евросоюза нелегальными мигрантами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын опроверг обвинения в том, что Анкара использует проблему нелегальной миграции для оказания давления на ЕС, сообщило ливанское издание The Daily Star.

"Мы никогда не рассматривали беженцев в качестве средства политического шантажа", - заверил Калын.

Он добавил, что Турция, открывая границу для беженцев, не ставила перед собой цель "создать искусственный кризис, оказать политическое давление или преследовать собственные интересы".

По словам советника, Турция, на территории которой и так уже находятся примерно 4 млн беженцев, не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а страны Европы в свою очередь должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.

Калын также прокомментировал объявленное в среду решение властей ЕС выделить 170 млн евро срочной помощи населению Сирии, в том числе 60 млн евро для решения гуманитарного кризиса на северо-западе страны. По мнению Калына, Брюссель должен разработать план действий для использования этих фондов. Он также призвал Евросоюз выполнять свою часть обязательств по соглашению Турции с ЕС от 2016 года об урегулировании миграционной проблемы.

В то же время Калын указал на то, что лучший способ решить проблему с нелегалами - создать подходящие для их пребывания условия непосредственно на территории Сирии.

Турция на прошлой неделе открыла границы с ЕС для беженцев из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

По данным греческих властей, на границе Турции и Греции в среду собралось порядка 15 тысяч мигрантов. Они утверждают, что предотвратили около 28 тысяч попыток пересечения границы и задержали 220 человек, попавших на территорию Греции.

Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, в среду превысило 135 тысяч человек, сообщало агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу. Во вторник сообщалось о 130 тысячах мигрантов.