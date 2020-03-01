Еще около двух тысяч мигрантов подошли к границе Греции с Турцией

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - После объявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии границы с Евросоюзом еще около двух тысяч мигрантов прибыли в воскресенье в пограничную зону между Турцией и Грецией, передает телеканал France 24.

Хотя среди них есть сирийцы, они не представляют большинства, сообщил с греческо-турецкой границы специальный корреспондент канала в своем репортаже. Речь, по его словам, в первую очередь, идет об афганцах. Среди прибывших на границу с Грецией он назвал также египтян и сомалийцев.

После сделанного накануне Эрдоганом объявления об открытии границы Греция сообщила о блокировании попыток проникновения на ее территорию около 10 тыс. мигрантов в течение суток. Присоединившиеся к ним в воскресенье скопились на КПП Пазаркуле.

France 24 отмечает, что в связи с объявлением турецкой стороной об открытии границы в Евросоюзе опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ЕС в 2015 году.

Действия Турции, помогающей, по данным канала, мигрантам с перевозкой автобусами в сторону границы и снабжением их географическими картами для дальнейшего передвижения, France 24 называет "шантажом с целью добиться поддержки Запада в Сирии, где Анкара противостоит режиму Дамаска".