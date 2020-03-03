Военные РФ заявили о попытках Турции выдавить в Грецию 130 тыс. беженцев

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что турецкие власти вытесняют на территорию Греции около 130 тысяч беженцев.

"В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы", - сказал начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге во вторник.

"Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую республику", - сказал Журавлев.

Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Турцию в использовании беженцев для "продвижения геополитических интересов". "Десятки тысяч людей, которые попытались в несколько последних дней проникнуть в Грецию, - не из Идлиба. Они жили в безопасности в Турции на протяжении длительного времени, и большинство из них свободно говорит по-турецки", - заявил премьер.

Ранее во вторник Журавлев заявил, что обвинения в адрес Сирии и России со стороны Турции и западных стран "о миллионных потоках беженцев и гуманитарном кризисе в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны".

"Объективные фактические данные центра примирения враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы "гуманитарном кризисе". Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности", - сказал Журавлев.

По его словам, в настоящее время в районах вблизи сирийско-турецкой границы находится около 200 тыс. временно перемещенных лиц, из которых 85 тыс. человек - в лагерях беженцев "Хазано", "Сармада", "Шейх-Хасан", "Баскария", "Даркуша" и "Салькин".

По словам Журавлева, на 1 января 2020 года на всей подконтрольной террористам Идлибской доне деэскалации проживало не более 1,8 млн человек.

"В районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов в январе-феврале 2020 года, на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тысяч человек и еще не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции южнее трассы М-4", - сказал контр-адмирал.

Он заявил, что из районов боевых действий на территорию Турции переехали не более 35 тысяч человек. Это семьи боевиков террористических группировок, сказал Журавлев.

По его словам, в зону проведения Турцией военной операции "Оливковая ветвь" (Африн) переехало до 50 тысяч человек, а в приграничные с Турцией районы - не более 100 тысяч человек.

"На территорию, подконтрольную правительственным войскам Сирии, перешли или остались около 50 тысяч человек", - сказал начальник российского центра.

"Всего из Идлибской зоны деэскалации в район проведения турецкими вооруженными силами операции "Оливковая ветвь" (Африн) переместилось не более 70 тысяч человек", - сообщил Журавлев.

"При этом в результате захвата турками Афринской зоны - район проведения операции "Оливковая ветвь" - данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тысяч жителей, преимущественно курдов", - сказал Журавлев.