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РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне
Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Турция нарушила международное право, введя на территорию Сирии в Идлибскую зону группировку численностью около дивизии, а также не выполнила свои обязательства по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"...Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений" - никто на Западе не замечает", - сказал Конашенков.

Турецкая механизированная дивизия может насчитывать до 14 тыс. военнослужащих, до 250 танков и 300 других единиц бронетехники.

По его словам, боевиков в Идлибской зоне деэскалации вытеснили на безопасное расстояние от города Алеппо и важной трассы М5 (связывает Дамаск и Алеппо). Также Конашенков напомнил, что подписание в 2018 году сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб приветствовали западные страны и ООН.

"При этом ключевой договоренностью соглашения и дополнительного меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений", - заявил Конашенков.

"Результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир Аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и "Хорас ад-Дин" (запрещенные в РФ террористические группировки) всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе", - сообщил генерал.

По его словам, за это время "произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами", а атаки и массированные артобстрелы мирных населенных пунктов и российской авиабазы "Хмеймим" "из спорадических стали ежедневными".

Сирия Идлиб Россия Турция

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