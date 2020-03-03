Российские военные сообщили о 200 тыс. беженцев из Идлибской зоны

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Около 200 тысяч беженцев в настоящее время находятся в районе сирийско-турецкой границы из-за боевых действий в Идлибской зоне в Сирии, сообщили российские военные.

Об этом сказал во вторник руководитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, из этого числа 85 тысяч человек находятся в лагерях беженцев.

Журавлев заявил, что в 2011 году в границах Идлибской зоны деэскалации проживало около 2,6 млн человек. Из них около 800 тысяч покинули территорию до начала боевых действий и переместились в центральные районы Сирии, Турцию и ряд европейских стран, сказал он.

По словам главы ЦПВС, на 1 января 2020 года на всей подконтрольной террористам Идлибской доне деэскалации проживало не более 1,8 млн человек. "В районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов в январе-феврале 2020 года, на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тысяч человек и еще не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции южнее трассы М-4", - сказал контр-адмирал.

Он заявил, что из районов боевых действий в Идлибе на территорию Турции переехали не более 35 тысяч человек. Это семьи боевиков террористических группировок, сказал Журавлев.

Он также сообщил, что в результате захвата турецкими военными Афринской зоны - района проведения Анкарой операции "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных формирований на севере Сирии - данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тысяч жителей, "преимущественно курдов".

Москва назвала несостоятельными заявления Запада и Турции по Идлибу

Кроме того, Журавлев назвал несостоятельными "многочисленные заявления и критику" в адрес властей Сирии и России со стороны представителей Турции, европейских стран и США "о якобы миллионных потоках беженцев и гуманитарном кризисе в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб".

Он заявил, что российские военные круглые сутки следят за гуманитарной ситуацией на северо-западе Сирии. Для этого используются группировка беспилотников, круглосуточные "горячие линии" Центра примирения, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также прямые контакты с местными жителями, сказал Журавлев.

"Объективные фактические данные Центра примирения враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран и организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 г. для обвинений в якобы гуманитарном кризисе", - сказал контр-адмирал. Он добавил, что подобные заявления "тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности".

Ситуация сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.