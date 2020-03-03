Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка пройдет виртуально из-за коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ключевое мероприятие международной финансовой повестки отменено из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) приняли решение провести ежегодную весеннюю встречу в "виртуальном формате", говорится в их совместном заявлении.

В этом году совместное весеннее заседание, которое проходит в Вашингтоне, было запланировано на 13-19 апреля. В мероприятии, как правило, участвуют около 2800 делегатов из почти 190 стран и многочисленные журналисты и наблюдатели.

В конце февраля сообщалось, что МВФ и ВБ рассматривают возможность переноса ежегодной весенней встречи из-за коронавируса.

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