Поиск

МВФ и Всемирный банк задумались о переносе весенней встречи из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) сообщили, что в ближайшие дни обсудят и могут принять решение о переносе ежегодной весенней встречи из-за коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

В 2020 году это совместное заседание намечалось на 13-19 апреля, оно должно пройти в Вашингтоне. В этом мероприятии обычно участвует около 2800 делегатов из почти 190 стран и многочисленные журналисты и наблюдатели.

В Китае из-за вспышки коронавируса массовые мероприятия начали отменять еще с января. В частности, отменены запланированные на март ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", а также сессия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

В феврале отмены и сокращения программ массовых мероприятий начались и в Европе. В частности, в Италии был приостановлен венецианский карнавал и работа театра La Scala.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
МВФ Всемирный банк Вашингтон Италия Китай

Новости по теме

Новости

Брату экс-президента Украины Ющенко аннулировали докторскую степень

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус

У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус

Источник опроверг переход под контроль боевиков города Серакаб в Сирии

Коронавирус добрался до Эстонии

Коронавирус добрался до Эстонии

Нефть подешевела до минимумов за 13 месяцев

Новый коронавирус в Китае

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся COVID-19 вне материкового Китая превысило 3,5 тысячи

Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');