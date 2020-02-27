МВФ и Всемирный банк задумались о переносе весенней встречи из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) сообщили, что в ближайшие дни обсудят и могут принять решение о переносе ежегодной весенней встречи из-за коронавируса.

В 2020 году это совместное заседание намечалось на 13-19 апреля, оно должно пройти в Вашингтоне. В этом мероприятии обычно участвует около 2800 делегатов из почти 190 стран и многочисленные журналисты и наблюдатели.

В Китае из-за вспышки коронавируса массовые мероприятия начали отменять еще с января. В частности, отменены запланированные на март ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", а также сессия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

В феврале отмены и сокращения программ массовых мероприятий начались и в Европе. В частности, в Италии был приостановлен венецианский карнавал и работа театра La Scala.