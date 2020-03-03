Депутат "Слуги народа" анонсировал масштабные перестановки в кабмине Украины

Могут смениться министры обороны, иностранных дел, финансов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На Украине могут быть назначены новые министры обороны, иностранных дел и финансов, заявил депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам во вторник.

По его словам, МИД может возглавить Дмитрий Кулеба, занимающий пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на должность министра финансов предложена кандидатура бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, на пост министра обороны - генерал-лейтенанта вооруженных сил Украины, экс-первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Андрея Тарана.

"Кроме того, на должность министра социальной политики выдвинута экс-глава департамента труда и занятости ведомства Марина Лазебная, министра молодежи и спорта - президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт", - сказал депутат.

Дубинский добавил, что завтра в Верховной раде состоится "отчет (пяти - ИФ) силовиков", после которого по ним будет принято "персональное решение об отставке или о продолжении работы".

Он также утверждает, что свои должности сохранят министры внутренних дел Арсен Аваков, юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Остальные кандидатуры, в том числе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, по словам парламентария, еще обсуждаются.

В то же время, в своем телеграм-канале Дубинский анонсировал планы разделения министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на министерство агропромышленного комплекса (АПК) и министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Он сообщил о согласовании Милованова на пост министра АПК, а на пост главы МЭРТ - Романа Жуковского, который с апреля 2010 по май 2011 года руководил управлением социально-экономической политики администрации президента Украины.

В свою очередь другой депутат из "Слуги народа" Михаил Радуцкий, отвечая на вопрос о новом составе правительства, сказал: "Еще нет даже 50% предложений, поэтому сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале".

Радуцкий отметил, что вопросы силового блока на фракции не обсуждались, решение будет приниматься после отчета правоохранителей.

С 29 августа 2019 года должность министра обороны Украины занимает гражданское лицо, экс-предприниматель Андрей Загороднюк, МИД страны с того же числа возглавляет профессиональный дипломат Вадим Пристайко, во главе Минфина с 8 июня 2018 года стоит экономист Оксана Маркарова (до 22 ноября в качестве и.о.).

Во вторник, 3 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" по предложению президента Владимира Зеленского согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.