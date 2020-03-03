Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам после заседания фракции во вторник вечером.

Народный депутат Михаил Радуцкий также подтвердил эту информацию. "Шмыгаля предложил президент... Фракция поддержала", - сообщил он журналистам после заседания фракции.

Радуцкий также сообщил, что против Шмыгаля на фракции не проголосовал никто, лишь один человек воздержался.

"Гончарук подал заявление (об отставке - ИФ). Есть заявление. Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано - я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите", - сказал Радуцкий журналистам.

Верховная Рада соберется 4 марта на внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского, который приедет в парламент. В повестке дня были анонсированы кадровые перестановки в правительстве.