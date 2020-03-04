Посол Италии в РФ оценил влияние COVID-19 на российско-итальянские торговые отношения

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Торгово-экономические отношения России и Италии основаны на взаимодополняемости и достаточно устойчивы, поэтому распространение коронавирусной инфекции в республике не сможет оказать на них существенного влияния, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в интервью газете "Известия".

Дипломат отмечает, что отношения России и Италии в торгово-экономической сфере "переживают чрезвычайно благоприятный период", о чем, по его мнению, свидетельствует успех выставок Продэкспо и CPM (крупнейшая выставка моды в Восточной Европе).

"Разумеется, сейчас не самое легкое для итальянской экономики время, но правительство уже разрабатывает наиболее эффективные меры для поддержки наших компаний. К тому же за прошедшие годы наши торгово-экономические связи показали свою устойчивость, и мы убеждены, что так будет и в этот раз, в том числе и потому, что они основаны на взаимодополняемости российской и итальянской экономик, и это их свойство точно не исчезнет из-за коронавируса", - добавил Терраччано.

При этом он отметил, что в Италии "границы участков, затронутых вирусом (COVID-19 - ИФ), были поставлены под контроль, а въезд на их территорию строго регулируется". Посол подчеркнул, что сдерживающие меры касаются лишь 0,1% итальянских городов в регионах Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья, площадь которых составляет 0,05% территории страны.

Италия на данный момент является главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Там коронавирусом заражены уже более 2,2 тыс. человек, почти 80 скончались.