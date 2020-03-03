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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:34

Число жертв коронавируса в Италии приблизилось к 80

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Италии число скончавшихся вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 достигло 79 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения - 2263, сообщил журналистам во вторник глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, основная часть летальных исходов - 55 - приходится на область Ломбардия, заражений - 88% - на области Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. Он добавил, что 1 тыс. пациентов лечатся дома и находятся на карантине, 1 тыс. 34 госпитализированы, из них 229 находятся в палатах интенсивной терапии.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам уже удалось вылечить 160 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия

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