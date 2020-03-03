Число жертв коронавируса в Италии приблизилось к 80

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Италии число скончавшихся вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 достигло 79 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения - 2263, сообщил журналистам во вторник глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, основная часть летальных исходов - 55 - приходится на область Ломбардия, заражений - 88% - на области Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. Он добавил, что 1 тыс. пациентов лечатся дома и находятся на карантине, 1 тыс. 34 госпитализированы, из них 229 находятся в палатах интенсивной терапии.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам уже удалось вылечить 160 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.