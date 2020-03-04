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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:57

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

Власти полагают, что количество погибших может еще увеличиться

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

"Это трагический день в нашем штате, печальный день. Есть 25 подтвержденных смертельных случаев", - приводит Ли.

По его словам, число погибших может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются.

Помимо погибших, по меньшей мере 30 человек получили ранения. Около 48 зданий были разрушены в городе Нэшвилл, десятки тысяч домов остались без электричества.

Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп посетит пострадавшие районы в пятницу.

Ранее было известно о 19 погибших в результате торнадо на юго-востоке США.

Как сообщалось, окружной суд продлил время голосования на пяти участках до 23:00 в Теннесси, которые открылись позже намеченного из-за торнадо. В результате на участках выстроились длинные очереди.

США Теннесси Нэшвилл

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