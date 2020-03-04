В американском Нэшвилле из-за торнадо продлено голосование на праймериз демократов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Голосование на праймериз демократов в округе Дейвидсон (штат Теннеси), куда входит город Нэшвилл, продлено на три часа решением окружного суда, сообщает CNN.

Телеканал уточняет, что время голосования на пяти участках будет продлено до 23:00. Остальные участки закроются согласно расписанию в 20:00.

Отмечается, что данное постановление было вынесено после соответствующего иска четырех главных участников президентской гонки из числа демократов - Джо Байдена, Майкла Блумберга, Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Они просили продлить время голосования, поскольку ряд участков открылся позже намеченного срока из-за мощного торнадо в Теннесси, что привело к длинным очередям на участках для голосования в Нэшвилле.

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого состоятся внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.

Первичные выборы (праймериз) в этот день пройдут в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Ожидается, что предварительные результаты начнут поступать после закрытия первых участков в 19:00 (03:00 мск).

Ранее сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности около 00:40 по местному времени (8:40 мск).