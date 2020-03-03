Жертвами торнадо на юго-востоке США стали 19 человек

Последствия торнадо в Нэшвилл, штат Теннесси Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннеси, достигло 19 человек, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям этого штата.

По данным источников агентства, 14 человек погибли в округе Патнам, по двое - в Уилсоне и Дэвидсоне, один погибший - в округе Бентон.

Еще несколько человек пропали без вести.

Ранее во вторник сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности около 00:40 по местному времени (8:40 по Москве).

По данным спасательной службы, во время торнадо поступили более 400 вызовов экстренной помощи. По меньшей мере 156 человек госпитализированы.

В результате торнадо разрушено около 50 зданий, сорваны крыши жилых домов, повреждены линии электропередач.