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США обратились в СБ ООН для снятия террористического статуса с "Талибана"

США обратились в СБ ООН для снятия террористического статуса с "Талибана"
Фото: Reuters

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - США уже обратились в Совет Безопасности ООН для снятия террористического статуса и санкций с движения "Талибан" (запрещено в РФ), решение может быть принято до 29 мая, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Уже обратились наши коллеги в Нью-Йорке, и мы здесь в части, касающейся нас, работаем. Консультации на эту тему идут", - сказал Кабулов на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что решение о снятии санкций может быть принято Советом Безопасности ООН до 29 мая.

29 февраля талибы и США подписали в Катаре мирное соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

США Талибан ООН МИД РФ

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