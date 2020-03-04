В Берлине заявили, что вспышка COVID-19 разрослась до пандемии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса COVID-19 разрослась до пандемии - сильной эпидемии, принявшей массовый характер, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Об этом глава немецкого Минздрава, которого цитирует журнал Der Spiegel, сказал депутатам в бундестаге. "Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания", - отметил он.

Шпан также заверил, что немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. В качестве дополнительной меры по борьбе с распространением вируса правительство Германии решило срочно закупить необходимую защитную одежду для больниц, добавил он.

Министр также признал, что вспышка ранее неизвестной человечеству инфекции взволновала немцев. Из-за этого люди начали закупаться продуктами питания длительного хранения и полки некоторых супермаркетов опустели, отметил Шпан. "Но сегодня они (полки - ИФ) снова наполнились. Страх и беспокойство - естественные человеческие реакции", - сказал чиновник.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 произошла в прошлом году. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 92,5 тыс. человек. Количество летальных исходов превысило 3,1 тыс.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Германии ранее превысило 200. В свою очередь кризисный штаб правительства ФРГ в связи с распространением коронавируса запретил экспорт медицинских защитных средств.