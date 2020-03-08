В Германии из-за COVID-19 призвали отменить мероприятия с более чем 1 тыс. участников

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии в связи с опасностью распространения коронавируса считают необходимым отменять общественные мероприятия, в которых могут принять участие более одной тысячи человек, заявил в воскресенье министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"После многих дискуссий с ответственными лицами я настойчиво призываю - вплоть до дальнейшего уведомления - к отмене мероприятий с более чем 1 тыс. участников", - цитируют его западные СМИ.

Ранее, напоминают СМИ, из-за эпидемиологической ситуации в Германии отменили международную туристическую выставку ITB Berlin 2020, Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку Hannover Messe и книжную ярмарку в Лейпциге.

В воскресенье ожидается встреча лидеров правящей в ФРГ коалиции, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, с целью выработать способы уменьшить ущерб, который понесла экономика Германии из-за воздействия коронавируса.

Как сообщалось, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в ФРГ достигло 847 человек.