Рада назначила новых глав МИД и Минобороны Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента Владимира Зеленского.

За назначение Кулебы главой украинского внешнеполитического ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 288 народных депутатов. Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной рады вносит глава государства.

Ранее МИД Украины возглавлял Вадим Пристайко. В новом украинском правительстве он стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Новый министр иностранных дел Украины

Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году начал свою дипломатическую карьеру в МИД Украины после окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

С 2003 по 2010 годы работал в аппарате МИД Украины и в постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене. С 2010 по 2013 годы, работая в секретариате министра МИД, занимался вопросами имиджа Украины за рубежом, международных организаций, отношений с США.

В течение января-июня 2013 года был советником вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам. Оставил государственную службу в 2013 году и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Ввел в работу МИД концепции цифровой дипломатии, стратегических коммуникаций, культурной дипломатии и публичной дипломатии.

В 2016 году назначен на должность посла и представителя Украины при Совете Европы. С августа 2019 года был вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Таран во главе украинского Минобороны

В среду также стало известно, что Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению Зеленского. За назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании проголосовали 285 народных депутатов. Таран сменил на посту министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурт-на-Одере, Германия. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника. В 1990-е году работал на разных должностях в Минобороны Украины

С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США. В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 году был представителем украинского военного ведомства в представительстве Украины при ООН. В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Ранее в среду стало известно, что Рада по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.