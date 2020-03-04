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Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.

За назначение членов кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов. Ранее в среду Шмыгаль представил кандидатов на должности министров в своем правительстве, там остаются вакантными еще четыре места.

Так, вице-премьером - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров; вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Вадим Пристайко; вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников; министром социальной политики - Марина Лазебная; министром внутренних дел - Арсен Аваков.

Кроме того, министерство молодежи и спорта возглавил Вадим Гутцайт; министерство инфраструктуры - Владислав Криклий. Министром по делам ветеранов стал Сергей Бессараб; министром юстиции - Денис Малюська; министром кабинета министров - Олег Немчинов; министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов; министром здравоохранения - Илья Емец; министром финансов - Игорь Уманский.

В то же время Шмыгаль отметил, что на данный момент в правительстве еще остается 4 вакантных места, а также есть намерения усилить два направления. Однако премьер не конкретизировал, о каких именно позициях идет речь.

В правительстве отправленного в отставку ранее в среду премьера Алексея Гончарука Федоров занимал должность вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины, Аваков - главы МВД, Криклий - министра инфраструктуры, а Малюська - министра юстиции. Пристайко ранее возглавлял украинский МИД.

Ранее в среду Верховная рада одобрила заявление об отставке Гончарука с должности премьер-министра страны. Чуть позже украинский парламент назначил на этот пост Шмыгаля.

Денис Шмыгаль Украина

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