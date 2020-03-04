Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, на внеочередном заседании парламента в среду проголосовал 291 народный депутат из 423.

Ранее в среду Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, на котором он работал с 29 августа 2019 года.

В правительстве Гончарука с 4 февраля 2020 года Шмыгаль был вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий.

Шмыгалю 44 года. В 1997 году окончил Львовский политехнический институт. Он инженер-экономист, в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Институте региональных исследований НАНУ.

В начале карьеры работал на нескольких львовских предприятиях, в 2006 перешел в инвестбизнес. До 2008 года был директором по экономике инвесткомпании "Комфорт-Инвест", а затем еще год - гендиректором "Росан-Инвест" владельца корпорации MEEST Ростислава Кисиля.

В 2009 году впервые перешел на работу в органы власти. Он был начальником главного управления экономики, инвестиций, торговли и промышленности Львовской областной госадминистрации под руководством совладельца IDS Group Николая Кмитя, совладельца Укргазбанка Василия Горбаля, экс-гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка и экс-нардепа и прокурора Виктора Шемчука.

В 2014 году Шмыгаль более полугода проработал заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области, а в 2015 году вернулся в частный сектор, став сначала советником президента, а затем гендиректором крупного производителя мороженного "Львовхолод".

В 2017 году он стал заместителем гендиректора ДТЭК Захидэнерго" по социальным вопросам, а с начала 2018 года - еще и директором Бурштынской ТЭС.

После президентских выборов 2019 года Шмыгаль участвовал в конкурсе на должность главы Львовской областной госадминистрации, попав в тройку основных кандидатов, а в августе 2019 года возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.