В ЮАР подтвердили первый случай заражения COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Южно-Африканской республике в четверг зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщает BBC News со ссылкой на министерство здравоохранения ЮАР.

Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой, говорится в заявлении министра здравоохранения ЮАР Звели Мхизе. Они путешествовали в группе из 10 человек, вернулись в ЮАР 1 марта, добавил глава ведомства. В Минздраве подчеркнули, что власти устанавливают круг контактов заболевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

В феврале сообщалось о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом на территории Африки. Инфицированного выявили в Египте.