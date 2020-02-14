Новый коронавирус добрался до Африки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В минздраве Египта подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса, сообщают в пятницу египетские СМИ.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай заболевания этим вирусом на территории Африки.

Заболевший не является египтянином. Информации о его гражданстве не приводится. Пациент в настоящее время проходит лечение в больнице.

В министерстве указали, что уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и предприняли все необходимые превентивные меры.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1038 случаев.