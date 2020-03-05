Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что для осуществления устойчивого режима прекращения огня "будут предприняты все необходимые шаги". "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства", - сказал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. Эрдоган пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров сообщил, что достигнута также договоренность о создании двенадцатикилометрового коридора безопасности по трассе М4. По словам министра, "конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней".

Кроме этого, сказал Лавров, достигнута договоренность: 15 марта начать совместно российско-турецкое патрулирование по трассе М4 "от населенного пункта Трумба - два километра западнее Серакаб - до населенного пункта Айн-эль-Хабр".

Лавров сообщил, что дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания. Документ подписан министрами обороны двух стран.

Путин заявил, что в ходе встречи с Эрдоганом была подтверждена заинтересованность в продолжении астанинского формата по урегулированию в Сирии.