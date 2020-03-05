Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта

Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта
Фото: Reuters

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

В РоссииПереговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часовПереговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часовЧитать подробнее

Он подчеркнул, что для осуществления устойчивого режима прекращения огня "будут предприняты все необходимые шаги". "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства", - сказал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. Эрдоган пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров сообщил, что достигнута также договоренность о создании двенадцатикилометрового коридора безопасности по трассе М4. По словам министра, "конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней".

Кроме этого, сказал Лавров, достигнута договоренность: 15 марта начать совместно российско-турецкое патрулирование по трассе М4 "от населенного пункта Трумба - два километра западнее Серакаб - до населенного пункта Айн-эль-Хабр".

Лавров сообщил, что дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания. Документ подписан министрами обороны двух стран.

Путин заявил, что в ходе встречи с Эрдоганом была подтверждена заинтересованность в продолжении астанинского формата по урегулированию в Сирии.

Сирия Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Число зараженных COVID-19 в Нидерландах превысило 80 пациентов

Сенатор Уоррен решила покинуть президентскую гонку в США

Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Эпидемия коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Умершие знаменитости

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');