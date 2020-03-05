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Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов

Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Встречи в узком и расширенном составе под председательством президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина продолжались пять часов сорок минут, информирует Анатолийское агентство новостей.

Турецкий телеканал TRT в свою очередь сообщил, что об итогах переговоров журналистам расскажут главы МИД двух государств Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров.

На переговорах, которые прошли в Москве, обсуждалась ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что переговоры Путина и Эрдогана в формате "с глазу на глаз" длились три часа и продолжились с участием делегаций двух стран.

В начале встречи Путин подчеркнул, что ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что это требует прямого личного разговора двух президентов.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность в том, что решение по итогам встречи позволит облегчить ситуацию в этой сирийской провинции.

В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле, в частности, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Турция РФ Реджеп Эрдоган Владимир ПУтин

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