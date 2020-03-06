Российские военные сообщили о шести обстрелах в Идлибе с начала перемирия

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Боевики шесть раз нарушали введенный с пятницы режим прекращения огня в районе Идлиба, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

"В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов", - сказал Журавлев.

Он уточнил, что боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; дважды подверглись обстрелу позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана, а также Икко в провинции Латакия.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встречи в узком и расширенном составах продолжались пять часов сорок минут.

По итогам переговоров в Москве лидеры двух стран достигли соглашения о прекращении огня между участниками боевых действий в сирийском Идлибе, которое вступило в силу с 00:01 6 марта.

Кроме того, Россия и Турция согласовали создание коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что "конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней".