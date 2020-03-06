Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год.

Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал. Грозит ли это развалом альянса или станет всего лишь проверкой на прочность двусторонних связей станет ясно в пятницу после встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана.

Корона и вирус

Коронавирус, пришедший из Китая - крупнейшего импортера нефти - напугал густонаселенный Китай настолько, что в стране закрылись предприятия, людей посадили на домашний карантин, а ряд стран прекратили авиасообщение с Китаем и закрыли границы.

Быстро распространяющийся вирус, имеющий довольно высокий индекс смертности, напугал весь мир - повсеместно отменяются конференции, форумы, матчи и вечеринки. И только заседание стран ОПЕК+, которые должны были решить, что же делать в ситуации падающего из-за коронавируса спроса на нефть, нельзя было отменить.

Были предприняты меры безопасности - делегатам ОПЕК противопоказаны объятия, поцелуи и рукопожатия, показаны самоизоляция от окружающих в случае обнаружения симптомов заболевания - кашля, температуры и чихания.

Тем не менее, сами участники встречи ОПЕК, в частности, принц бен Сальман, ратующий за интенсивное реагирование на ситуацию с коронавирусом, активно пожимал руки своим собратьям по ОПЕК.

Более того, на заседании присутствовал Бижан Зангане - министр нефти Ирана - страны, где зафиксирована одна из наиболее активных вспышек коронавируса, причем среди чиновников. При том, что Иран, хоть и является участником ОПЕК, формально исключен из сделки по сокращению нефтедобычи ввиду наложенных на страну санкций США.

Без паники!

Ожидания того, что ситуация с коронавирусом больше похожа на панику и стали основой позиции России, полагающей, что скоро ситуация пойдет на спад, а в цене нефти, упавшей за месяц на 25 процентов, заложены опасения инвесторов, а не фундаментальные факторы. Поэтому Россия считает, что достаточно отреагировать на этот фактор продлением текущих ограничений еще на один квартал, хотя в конце года Новак заговорил о том, что сделка - не вечная и когда-нибудь надо будет рассматривать выход из нее.

Тем не менее, Саудовская Аравия заручилась поддержкой своих собратьев по ОПЕК, которые выдали рекомендацию коалиции стран ОПЕК и не-ОПЕК продлить действующие ограничения на 1,7 млн б/с на весь 2020 год, а на второй квартал увеличить ограничения еще на 1,5 млн б/с, то есть, фактически удвоив их.

Нагрузку предполагается нести пропорционально - на долю стран ОПЕК придется 1 млн б/с, а на страны не-ОПЕК - 0,5 млн б/с. По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, Россия не поддерживала этот вариант ни в среду на министерском комитете, ни в четверг этот вариант также с ней не обсуждался.

Внезапно

Надо отметить, что заседание стран ОПЕК прошло довольно быстро, и журналисты разошлись в ожидании пятницы, когда ситуацию придется обсуждать с Россией.

Но неожиданно в отель, где останавливается бен Сальман, приехали нефтяные министры Анголы, Нигерии, Ливии и Венесуэлы, а также генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Затем к принцу на аудиенцию приехал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Через некоторое время ОПЕК выпустила пресс-релиз, где заявила, что "главы делегаций конференции ОПЕК провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока действия предлагаемого дополнительного сокращения на 1,5 млн б/с до конца 2020 года вместо рекомендации о сокращении до 30 июня 2020 года".

Почему решение было выработано именно с этими странами и какую юридическую силу оно имеет в отсутствие других министров, пока непонятно. Ливия и Венесуэла в настоящее время исключены из сделки по сокращению нефтедобычи. Первая - ввиду постоянных военных действий в стране, которые в январе урезали нефтедобычу в 5 раз, убрав с рынка почти 1 млн б/с. Венесуэла находится под санкциями США, которые за последние 2,5 года убрали с рынка 1,3 млн б/с. В феврале дочерняя компания "Роснефти" - Rosneft Trading - попала под санкции США за торговлю нефть с Венесуэлой. Президент США Дональд Трамп не исключил в ближайшем будущем санкции и против других покупателей венесуэльской нефти.

Добыча в Нигерии стабилизировалась лишь недавно - до 2019 года страна также была исключена из ограничений. Добыча нефти в Анголе неуклонно падает из-за выработанности месторождений.

Игра на выбывание

Крупнейшими производителями нефти в мире являются США, Россия и Саудовская Аравия. Каждый из них по-своему пытается добиваться лучших для себя условий, а в каких-то областях и дружить. Саудовская Аравия, несмотря на радикальное сокращение поставок нефти в США, нашедших собственный источник - сланцевую нефть, сохраняет тесные как экономические, так и политические связи с Вашингтоном.

В лице России Эр-Рияд получил союзника в совместных ограничениях нефтедобычи, что позднее вылилось в развитие политических и экономических связей. Хотя пока экономические связи гораздо меньше, чем с США.

Формально, сокращая нефтедобычу, Россия и Саудовская Аравия уступают США свою долю рынка, где добыча нефти растет неуклонными темпами. Но, выбирая из двух зол меньшее, предпочитают более высокую цену в результате ограничений.

Впрочем, издержки американских нефтепроизводителей в последние годы увеличиваются, что снижает их потенциал роста. По оценкам разных экспертов, себестоимость добычи сланцевой нефти в США составляет порядка 45-55 долларов за баррель, что находится на границе текущей цены на нефть, а потенциал роста добычи существенно завышается. В декабре прошлого года, когда страны ОПЕК+ приняли очередное решение о сокращении своей нефтедобычи, принц бен Сальман прокомментировал, что это был счастливый день для производителей сланцевой нефти в США.

Впрочем, президент США Дональд Трамп имеет и свои методы для роста цены на нефть, накладывая санкции на нефтедобывающие страны - его жертвами пали Иран, Венесуэла и Россия, санкции в отношении которой действуют с 2014 года.

Кроме того, США в январе этого года чуть не развязали войну в Персидском заливе, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, что привело к взлету нефтяных цен до максимума за четыре месяца - почти до $70 за баррель.

Зачем Саудовской Аравии, знающей о нежелании партнера идти на такие высокие ограничения, понадобилось так высоко задирать ставки, пока неясно. Не исключено, что это словесные интервенции для поддержания цены, либо Саудовская Аравия готова взять на себя основную часть ограничений. Остается лишь ждать прибытия российской делегации.