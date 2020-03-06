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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Грозящий срок Олегу Тинькову, рекомендации ОПЕК по сокращению нефтдобычи, новая инициатива Трампа по контролю за вооружению

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Соединенных Штатов обвиняют Олега Тинькова в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.

- В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года. Добычу предлагается сократить до 1,5 млн б/с. Ранее добычу предлагалось снизить до конца II квартала. В пятницу встретятся министры энергетики России и Саудовской Аравии.

- МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что военно-технический ответ будет найдет.

- Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями. Трамп заявил, что его инициатива позволит странам "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".

- В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек. В других странах мира число инфицированных выросло до 16972. В Китае за сутки погибли более 30 человек, в Южной Корее - 40, в Иране - 107 человек, в Италии - 148.

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