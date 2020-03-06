В Белоруссии приговорили к смерти участника банды, сжигавшей заживо пенсионеров

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии вынесен смертный приговор одному из участников "слуцкой банды", убивавшей пенсионеров, сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". (...) 29-летний Виктор Скрундик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания - расстрелу", - говорится в сообщении.

Всего по данному делу проходили трое жителей Слуцкого района, им было предъявлено обвинение в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили их, а потом сжигали заживо. Все это происходило в январе 2019 года.

По информации "Весны", еще один из обвиняемых - 25-летний Виталий Мятеж - по четырем статьям Уголовного кодекса был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима. Третий фигурант дела - 33-летний Валентин Бушнин - получил 18 лет колонии усиленного режима. Судья назначил то наказание, которое запрашивал гособвинитель, отметили в "Весне".

Судебный процесс по этому делу продолжался более месяца. Под стражей обвиняемые находились около года. Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в Верховном суде.

Смертная казнь в Белоруссии

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией республики применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора, и три приговора были приведены в исполнение. В частности, в декабре прошлого года был казнен житель Бобруйска, признанный виновным в жестоком убийстве двух женщин. В 2020 году также был вынесен смертный приговор - двум братьям, которых признали виновными в убийстве учительницы.