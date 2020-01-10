В Белоруссии суд вынес первые с начала года смертные приговоры

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Могилевский областной суд приговорил к смертной казни братьев Илью и Станислава Костевых по обвинению в убийстве учительницы и поджоге ее дома, сообщил правозащитный центр "Весна".

Суд признал их виновными в убийстве с особой жестокостью. Приговор может быть обжалован.

Учительнице Наталье Костриковой было 47 лет. Ее тело с сотней ножевых ранений нашли при тушении пожара в ее доме в апреле, напоминает Tut.by. В ее убийстве заподозрили живших по соседству Костевых, которые перед пожаром с ней поругались.

В суде братья заявили о раскаянии и просили о милосердии, а младший говорил, что в доме учительницы оказался случайно, желая поддержать старшего брата.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и казнены трое осужденных. Она остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется и применяется смертная казнь как исключительная мера наказания. Приговоренных расстреливают, не сообщая их родственникам и не выдавая тела.

В декабре 2019 года президент Александр Лукашенко заявил "Эху Москвы", что он не вводил смертную казнь и не имеет право ее отменять, а это возможно только через референдум. Он считает казнь предупреждением "некоторым подонкам" и мерой, которая помогает "разобраться с бандитизмом" и поддерживать стабильность. Он признал, что указы о расстрелах он подписывает с "жутким переживанием", потому что понимает, что человека убьют. Но перед этим он изучает материалы дела и приходит к выводу, что осужденный совершил значимое преступление и должен быть наказан. Для примера он привел дело двух братьев, которые "резали всю ночь" учительницу, которая добилась изъятия у их сестры двоих детей.