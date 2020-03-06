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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Двое украинских шахматистов были найдены мертвыми в Москве, причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в Российской Федерации, в одном из домов в Москве были обнаружены тела двух граждан Украины. Тела умерших находятся в морге, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлена причина смерти. Контакт с родными умерших установлен", - сообщили "Интерфаксу" в украинском министерстве в пятницу.

По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация). 27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Оба они, по данным СМИ, являются гражданами Украины.

МИД Украины Украина Москва

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