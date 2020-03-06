Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве начата доследственная проверка по факту гибели молодого человека и девушки, которые, предположительно, отравились веселящим газом.

По данным СМИ, речь идет об украинском шахматисте, гроссмейстере Станиславе Богдановиче и украинской шахматистке Александре Вернигоре.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова подтвердила, что накануне в квартире жилого дома по улице Кастанаевской были обнаружены тела молодого человека и девушки 1993 и 2001 годов рождения. Во время осмотра признаков насильственной смерти на телах не было обнаружено.

Между тем информированный источник "Интерфакса" сообщил, что предположительной причиной смерти молодых людей мог стать веселящий газ (закись азота). Собеседник агентства пояснил, что на головах обоих погибших были полиэтиленовые мешки. Рядом с кроватью находился газовый баллон.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация). 27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Оба они, по данным СМИ, являются гражданами Украины.

Недавно Богданович сыграл за Россию в онлайн-матче против украинских шахматистов, после чего его внесли в базу "Миротворец", а в украинских соцсетях появились обвинения в предательстве.