В ЕС приготовились к быстрому распространению коронавируса

Еврокомиссар Стелла Кириакидис назвал COVID-19 всемирной угрозой

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по здравоохранению на экстренном заседании констатировал ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

"Мы уже обсуждали ситуацию с министрами здравоохранения (стран ЕС - ИФ) 13 февраля. На тот момент мы говорили о менее чем 50 подтвержденных случаях в Европейском союзе, которые касались только семи государств-членов. Сегодня мы имеем более 4 тыс. подтвержденных случаев в 24 государствах ЕС", - сообщила член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис в пятницу после заседания Совета на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что это внеочередное заседание Совета ЕС созвано в критический момент в связи с угрозой COVID-19. Еврокомиссар сослалась на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который указывает на "тенденцию быстрого увеличения в ближайшие недели случаев заболевания в странах Евросоюза".

При этом Кириакидис назвала вирус "всемирной угрозой", и заверила, что Еврокомиссия мобилизует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы помочь государствам-членам ЕС противодействовать эпидемии.

"Этот вирус - не просто проблема здравоохранения. Он будет иметь последствия для многих секторов: экономика, туризм, миграция, транспорт. По данной причине в начале этой недели (. . .) председатель (Еврокомиссии Урсула - ИФ) фон дер Ляйен собрала представителей всех затронутых секторов, чтобы обеспечить хорошую координацию реакции (на распространение вируса - ИФ). Она создала на уровне (Евро)комиссии команду высокого уровня по борьбе против коронавируса", - сообщила член ЕК.

По ее словам, эпидемия COVID-19 станет тестом на устойчивость систем здравоохранения ЕС. Необходимо следить за тем, чтобы были достаточные финансирование и человеческие ресурсы и гарантированы необходимые госпитальные возможности, подготовка соответствующих профессионалов здравоохранения, наличие защитных средств, защита групп риска. Этим, отметила Кириакидис, Еврокомиссия занималась в последние недели.

Она заявила, что настало время проявить солидарность как между государствами-членами ЕС, так и внутри самих стран. "Только борясь на обоих этих фронтах, мы сможем управиться с этим кризисом наиболее эффективным образом", - сказала еврокомиссар.

Кириакидис назвала "три ключевые области", по которым ведется работа: помощь на местах, разработка вакцины и методов лечения, совместная закупка средств индивидуальной защиты.

Говоря о разработке вакцины, член ЕК сообщила об увеличении финансирования исследовательской работы, на которую помимо объявленных в январе 10 млн евро дополнительно выделяются 37,5 млн евро. Средства будут использованы для 17 проектов с участием 136 исследовательских групп, работающих по всему Евросоюзу.

В заключение она призвала всех европейских граждан проявлять ответственность и соблюдать элементарные нормы гигиены.