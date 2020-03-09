Агентство ЕС по безопасности продуктов исключило передачу коронавируса через еду

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Инфекция коронавируса не передается через пищу, заявило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

"В настоящее время нет доказательств того, что пища является вероятным источником или путем передачи вируса", - говорится в распространенном в понедельник коммюнике.

"Опыт предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром коронавируса (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром коронавируса (MERS-CoV), показывает, что передачи через пищу не происходит", - заявил главный научный сотрудник EFSA Марта Хугас, добавив, что ничто не указывает на отличие от них в этом отношении нового коронавируса.

Другое агентство ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), заявило, что, хотя животные в Китае были вероятным источником первоначальной инфекции, вирус распространяется от человека к человеку, в основном через респираторные капли, выделяемые при чихании, кашле или выдохе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по соблюдению правил гигиены при обработке и приготовлении пищи, такие как мытье рук, тщательное приготовление мяса и предотвращение возможного перекрестного загрязнения между приготовленной и сырой пищей.

EFSA базируется в Парме, на севере Италии. Это одна из областей, где итальянское правительство ввело ограничения на передвижение из-за распространения коронавируса COVID-19.