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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Глава МИД Украины отверг возможность возобновления поставки воды в Крым

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в Крым, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует, на этом закончились", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

В то же время Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четверки" состоялся в конце апреля, и назвал освобождение украинских пленных "задачей номер один".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам". Позже на своей странице в фейсбуке глава правительства уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого", - написал он.

Украина Крым Дмитрий Кулеба

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