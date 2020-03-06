Новый премьер Украины опроверг свои слова о возможности подачи воды в Крым

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Украина не имеет возможности подавать воду украинцам в Крым до возвращения полуострова в состав Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал Шмыгаль на своей странице в фейсбуке в ночь на пятницу.

Он отметил, что правительство стремится помочь украинцам, которые живут на территории временно аннексированного Крыма. "Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них", - подчеркнул он.

Ранее, вечером в четверг Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил, что "вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму". Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе... Мы не перекроем воду для украинцев... Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал он.

Позже на своей странице в фейсбуке Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

Заявление Шмыгаля по поводу возобновления водоснабжения Крыма прокомментировала заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Тамила Ташева, сообщившая на своей странице в фейсбуке, что никакого решения по водоснабжению Крыма на данный момент нет, но если оно будет возобновлено, она подаст в отставку вместе со всей командой.

"Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство касательно крымских вопросов, в частности воды. (...) Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага", - подчеркнула Ташева.

Она добавила, что "дискуссия о заботе о гражданах и т.д. не в первый раз идет". "Причины две - российский нарратив и отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков, не буду перечислять все причины)", - написала Ташева.

Перекрытие канала

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

В Кремле недавно заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, а если есть предложения по дополнительному водоснабжению полуострова, то они могут быть рассмотрены. "Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал 12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем на днях сообщалось, что в Крыму обмелели водохранилища: уровень их наполнения почти вдвое ниже, чем в прошлом году. "Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 мск 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года", - говорилось в сообщении на сайте крымского Гидрометцентра.