Список партии Саакашвили на выборах в Грузии возглавит Кикабидзе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Артист и певец Вахтанг Кикабидзе возглавил предвыборный список партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили на парламентских выборах в Грузии. Об этом сообщила одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава.

Она назвала музыканта символом патриотизма и неподкупности.

Кикабидзе раньше политикой не занимался. После августовских событий 2008 года в Южной Осетии он перестал выступать в России.

Центризбирком Грузии завершил регистрацию участников выборов. ЕНД представила свой партийный список за три минуты до истечения срока подачи этих документов. Всего заявки на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

Партия ЕНД сейчас находится в оппозиции. Саакашвили является ее учредителем и неформальным лидером.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. ЕНД собиралась в случае победы выдвинуть Саакашвили в премьер-министры. Сам политик заочно осужден в Грузии по нескольким уголовным делам и находится в розыске, если он приедет на родину, ему грозит задержание.

Сейчас Саакашвили живет на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.