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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:43

Берлинский вирусолог сравнил новый коронавирус с простудой

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус - это заболевание средней тяжести, похожее на простуду, заявил директор института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен.

Как заявил ученый журналистам в Берлине в понедельник, в настоящее время в социальных сетях очень много паники по этому поводу, от которой следует воздерживаться. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, в первую очередь, мыть руки, подчеркнул эксперт.

В свою очередь глава Института имени Роберта Коха в Германии (занимается изучением инфекционных болезней) профессор Лотар Вилер напомнил, что в настоящее время в Китае зафиксировано 80 170 случаев заражения коронавирусом, он выявлен уже в 64 странах. За пределами Китая число заражений приблизилось к 9 тыс. случаев.

В феврале член Академии наук КНР Ван Фушэн говорил, что пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, не вызывает осложнений после выздоровления. По его словам, клинические симптомы заболевания исчезают в течение недели, а доля пациентов с легкой и средней формой заболевания превышает 80%.

Ученый отмечал, что при правильном режиме - хорошем отдыхе, питании, своевременном приеме медикаментов - иммунитет человека способен сам победить инфекцию. "Заболевание в большинстве случаев проходит без последствий, поэтому для паники нет оснований", - подчеркнул академик.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Кристиан Дростен Берлин Германия Лотар Вилер Китай

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