Берлинский вирусолог сравнил новый коронавирус с простудой

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус - это заболевание средней тяжести, похожее на простуду, заявил директор института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен.

Как заявил ученый журналистам в Берлине в понедельник, в настоящее время в социальных сетях очень много паники по этому поводу, от которой следует воздерживаться. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, в первую очередь, мыть руки, подчеркнул эксперт.

В свою очередь глава Института имени Роберта Коха в Германии (занимается изучением инфекционных болезней) профессор Лотар Вилер напомнил, что в настоящее время в Китае зафиксировано 80 170 случаев заражения коронавирусом, он выявлен уже в 64 странах. За пределами Китая число заражений приблизилось к 9 тыс. случаев.

В феврале член Академии наук КНР Ван Фушэн говорил, что пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, не вызывает осложнений после выздоровления. По его словам, клинические симптомы заболевания исчезают в течение недели, а доля пациентов с легкой и средней формой заболевания превышает 80%.

Ученый отмечал, что при правильном режиме - хорошем отдыхе, питании, своевременном приеме медикаментов - иммунитет человека способен сам победить инфекцию. "Заболевание в большинстве случаев проходит без последствий, поэтому для паники нет оснований", - подчеркнул академик.