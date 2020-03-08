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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Президент Португалии проведет две недели на коронавирусном карантине

Президентский дворец на этой неделе посетили ученики школы, в которой был выявлен случай COVID-19

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменяет все свои рабочие мероприятия и пробудет 14 дней на карантине в своей резиденции из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стране, говорится в заявлении канцелярии президента.

Отмечается, что сам 71-летний глава государства не болен, однако президентский дворец на этой неделе посетили учащиеся школы, в которой был выявлен случай заражения. При этом ни заразившийся ученик, ни его одноклассники дворец не посещали.

"Несмотря на то, что у президента нет симптомов заболевания, он решил отменить все свои публичные мероприятия (...) в ближайшие две недели", - говорится в заявлении канцелярии.

В документе отмечается, что это коснется и поездок президента за границу. За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в его резиденции.

Первый случай COVID-19 в Португалии выявили в понедельник, 2 марта. В воскресенье было зафиксировано уже 25 случаев заражения.

Португалия Марселу Ребелу ди Соуза

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