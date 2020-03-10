Учреждения Таллина отказались от зарубежных командировок

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Антикризисная комиссия Таллина на два месяца запретила зарубежные командировки, учебные поездки и экскурсии из-за коронавируса для всех городских и подведомственных учреждений, сообщила пресс-служба мэрии.

В том числе отменяются школьные экскурсии за границу, уточнил через пресс-службу глава комиссии, мэр Таллина Михаил Кылварт.

Для сотрудников таких организаций, побывавших в зонах с высоким риском заражения, он обещал организовать рабочий процесс так, чтобы они могли две недели работать из дома или в офисе, но изолированно от коллег и посетителей.

Комиссия обсуждала возможность перевести школы на дистанционное обучение, но пока чиновники такой необходимости не увидели. В случаях заражения отдельных детей решения по школам будут приниматься в индивидуальном порядке и по обстановке.

"Департамент образования уже начал подготовку к тому, чтобы в случае необходимости перевести школы на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то в случае возможного заражения, будем принимать решение по конкретным группам", - заметил мэр Таллина.