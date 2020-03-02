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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

В Португалии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство Португалии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает португальский телеканал RTP со ссылкой на Минздрав страны.

Заболевание выявили у мужчины, который ранее побывал в отпуске на севере в Италии. Ему 60 лет, он обратился за помощью к медикам 29 февраля.

Кроме того, первичные анализы показали, что еще один мужчины, который недавно посетил с рабочей поездкой Валенсию в Испании, мог заразиться вирусом. В настоящее время медики проводят повторную диагностику.

Оба мужчины проживают в городе Порту на севере Португалии.

Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Португалия

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