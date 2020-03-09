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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.

"Они будут оставаться в обороне на этой неделе, но если талибы не прекратят свои атаки к концу недели, наши войска будут преследовать врага повсюду", - говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке минобороны Афганистана.

Там подчеркнули, что до конца этой недели правительственные войска под руководством президента Афганистана Ашрафа Гани продолжат выполнять условия мирного соглашения.

29 февраля США подписали с талибами соглашение по урегулированию конфликта в Афганистане. Соглашению предшествовал недельное следование режиму "снижения насилия". В прошлый понедельник, 2 марта, талибы объявили, что возобновляют боевые действия против афганского правительства, поскольку режим "снижения насилия" подошел к концу. Уже 4 марта США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения.

В субботу, 7 марта, президент Афганистана заявил о готовности приступить к переговорам с талибами 10 марта.

Афганистан Талибан

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