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Президент Афганистана заявил о готовности к переговорам с талибами 10 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Власти Афганистана к 10 марта будут готовы начать переговорный процесс с движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявил в субботу афганский президент Ашраф Гани.

"Исламская республика Афганистан готова начать переговоры с талибами, основываясь на установленных принципах", - сказал Гани, слова которого приводит агентство EFE.

Он пояснил, что список членов делегации для переговоров будет готов к этому числу.

При этом Гани подчеркнул, что считает преждевременным требование талибов освободить пять тысяч захваченных в плен боевиков.

В конце февраля США подписали с талибами соглашение по урегулированию конфликта в Афганистане. В нем, в частности, говорится о необходимости начать межафганские мирные переговоры и провести обмен пленными.

Афганистан Талибан США

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