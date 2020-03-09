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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Сеул сообщил о запуске минимум одной ракеты в КНДР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели в ночь на понедельник пуск минимум одной ракеты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский генштаб.

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Подробностей о пуске агентство пока не приводит.

В начале марта КНДР провела первый в этом году пуск нескольких ракет малой дальности. Это вызвало критику со стороны многих стран: испытания Северной Кореей баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предупреждал о намерении Пхеньяна испытать новое стратегическое оружие. Эксперты на исключали, что этим оружием может быть новый тип межконтинентальной баллистической ракеты.

В 2019 году КНДР провела запуски ракет 13 раз. Как правило, северокорейские военные испытывали баллистические ракеты - запуски обычно проводились по два снаряда.

КНДР Южная Корея Японское море

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