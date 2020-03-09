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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели в ночь на понедельник пуск трех ракет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на генштаб Республики Корея.

Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР.

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо. Данных о типе ракет, их дальности и высоте полета в Сеуле не приводят.

Kyodo отмечает, что японское правительство также сообщило о пуске ракет, отметив, что снаряды, по видимому, не достигли исключительной экономической зоны Японии.

В августе прошлого года в Сондоке Северная Корея провела первое известное испытание сверхбольшой ракетной установки, напоминает Yonhap.

В начале марта КНДР провела первый в этом году пуск нескольких ракет малой дальности. Это вызвало критику со стороны многих стран: испытания Северной Кореей баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН.

В 2019 году КНДР провела запуски ракет 13 раз. Как правило, северокорейские военные испытывали баллистические ракеты, запуски обычно проводились по два снаряда.

КНДР Южная Корея Японское море

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