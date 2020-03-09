Сенатор США решил самоизолироваться после контакта с зараженным COVID-19

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз после общения с человеком, у которого позднее был выявлен коронавирус COVID-19 решил добровольно уйти на карантин, сообщается на его сайте.

Сенатор пояснил, что на прошедшей десять дней назад политической конференции консервативных политических действий в Мэриленде он накоротке поговорил и обменялся рукопожатием с человеком, чей тест на коронавирус позднее показал положительный результат.

"Из-за избытка осторожности и из-за того, что я часто я общаюсь со своими избирателями, я решил остаться в своем доме в Техасе на этой неделе, пока не пройдет 14 дней с момента взаимодействия", - говорится в заявлении политика.

Он также сообщил, что у него нет симптомов заболевания, и он прекрасно себя чувствует.

На конференции также присутствовали президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс, сообщил телеканал Fox News. По данным Белого дома, нет никаких признаков того, что Трамп или Пенс находились в непосредственной близости от заразившегося посетителя конференции .

К настоящему моменту в США коронавирусом заражены свыше 500 человек в 33 штатах и округе Колумбия, 21 скончался. По меньшей мере в восьми штатах объявлено чрезвычайное положение, в том числе в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.