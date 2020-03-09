Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Сенатор США решил самоизолироваться после контакта с зараженным COVID-19

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз после общения с человеком, у которого позднее был выявлен коронавирус COVID-19 решил добровольно уйти на карантин, сообщается на его сайте.

Эпидемия коронавируса

Сенатор пояснил, что на прошедшей десять дней назад политической конференции консервативных политических действий в Мэриленде он накоротке поговорил и обменялся рукопожатием с человеком, чей тест на коронавирус позднее показал положительный результат.

"Из-за избытка осторожности и из-за того, что я часто я общаюсь со своими избирателями, я решил остаться в своем доме в Техасе на этой неделе, пока не пройдет 14 дней с момента взаимодействия", - говорится в заявлении политика.

Он также сообщил, что у него нет симптомов заболевания, и он прекрасно себя чувствует.

На конференции также присутствовали президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс, сообщил телеканал Fox News. По данным Белого дома, нет никаких признаков того, что Трамп или Пенс находились в непосредственной близости от заразившегося посетителя конференции.

К настоящему моменту в США коронавирусом заражены свыше 500 человек в 33 штатах и округе Колумбия, 21 скончался. По меньшей мере в восьми штатах объявлено чрезвычайное положение, в том числе в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

США Тед Круз Мэриленд

Новости по теме

Новости

В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

WP узнала, что задержанных саудовских принцев разместили на частных виллах

WP узнала, что задержанных саудовских принцев разместили на частных виллах

Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в США

Президент Португалии проведет две недели на коронавирусном карантине

В Италии подтвердили более 6 тысяч случаев COVID-19

В Италии подтвердили более 6 тысяч случаев COVID-19

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Трамп выступил в защиту предпринимаемых Белым домом мер против COVID-19

В странах Азии тысячи человек не побоялись коронавируса и вышли на демонстрации 8 марта

В странах Азии тысячи человек не побоялись коронавируса и вышли на демонстрации 8 марта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');